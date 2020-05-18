2020-05-18T14:41:30+03:00
Общество

В Орловской области активизировались зараженные клещи

В больницы после укуса кровососущих насекомых обратилось две с половиной сотни орловцев
Ольга СУПОНЕВА
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Акарицидная обработка на территории региона продолжаетсяАкарицидная обработка на территории региона продолжаетсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области активизировались клещи-переносчики боррелиоза. Почти 250 человек обратились в больницы региона после укуса кровососущими насекомыми.

Около половины пострадавших от клещей - дети (120 человек по данным на 15 мая). В регуправлении Роспотребнадзора отмечают, что в этом году в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, зафиксировано меньше случаев присасывания клещей. Возможно, это связано с самоизоляцией по коронавирусу. Всех снятых с людей насекомых исследуют на зараженность. Процент инфицированных боррелиями насекомых в этом сезоне составляет 18,7 (в том году он был равен 18,9%).

Продолжается обработка специальными средствами общественных территорий и территорий различных учреждений.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области, акарицидные обработки проведены в городском парке Орла, сквере Орловских партизан, Медведевском лесу, территории у Щекотихинского пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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