Зампредом Правительства Орловской области по развитию АПК назначен Сергей Борзенков

18 Май 2020 2020-05-18T14:25:18+03:00

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В Правительстве Орловской области произошел ряд кадровых назначений. Коснулись они сферы агропромышленного комплекса.

Заместителем председателя Правительства региона о развитию АПК назначен Сергей Борзенков, возглавлявший Департамент сельского хозяйства с 2017 года. Распоряжение о назначении подписал губернатор Андрей Клычков. С февраля он занимал ту же должность, правда в роли исполняющего обязанности. На посту он сменил Дмитрия Бутусова, который перешел на работу в Минсельхоз РФ.

Возглавил сельскохозяйственный Департамент региона теперь уже бывший глава Новосильского района Александр Шалимов.

ИСТОЧНИК KP.RU