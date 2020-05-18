Зампредом Правительства Орловской области по развитию АПК назначен Сергей Борзенков
В Правительстве Орловской области произошел ряд кадровых назначений. Коснулись они сферы агропромышленного комплекса.
Заместителем председателя Правительства региона о развитию АПК назначен Сергей Борзенков, возглавлявший Департамент сельского хозяйства с 2017 года. Распоряжение о назначении подписал губернатор Андрей Клычков. С февраля он занимал ту же должность, правда в роли исполняющего обязанности. На посту он сменил Дмитрия Бутусова, который перешел на работу в Минсельхоз РФ.
Возглавил сельскохозяйственный Департамент региона теперь уже бывший глава Новосильского района Александр Шалимов.
ИСТОЧНИК KP.RU