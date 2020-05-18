2020-05-18T14:25:18+03:00
Политика

Зампредом Правительства Орловской области по развитию АПК назначен Сергей Борзенков

Место главы Департамента сельского хозяйства занял Александр Шалимов, экс-глава Новосильского района
Ольга СУПОНЕВА
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Слева направо: Сергей Борзенков, Александр ШалимовСлева направо: Сергей Борзенков, Александр Шалимов
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В Правительстве Орловской области произошел ряд кадровых назначений. Коснулись они сферы агропромышленного комплекса.

Заместителем председателя Правительства региона о развитию АПК назначен Сергей Борзенков, возглавлявший Департамент сельского хозяйства с 2017 года. Распоряжение о назначении подписал губернатор Андрей Клычков. С февраля он занимал ту же должность, правда в роли исполняющего обязанности. На посту он сменил Дмитрия Бутусова, который перешел на работу в Минсельхоз РФ.

Возглавил сельскохозяйственный Департамент региона теперь уже бывший глава Новосильского района Александр Шалимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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