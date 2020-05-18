2020-05-18T12:38:15+03:00
Происшествия

Двойным убийством закончилось застолье в орловской деревне

50-летнего селянина задержали по подозрению в убийстве собственной сестры и ее мужа
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кровавая трагедия разыгралась в орловской деревне на минувших выходных. 50-летнего жителя Верховского района задержали по подозрению в убийстве собственной сестры и ее супруга.

Все случилось в деревне Сухотиновка в воскресенье, 17 мая. Компания выпивала и, как это нередко бывает, разгоряченные спиртным участники "банкета" стали ссориться. Хозяин дома решил отстаивать свою точку зрения радикально: схватился за нож. Он ударил им сестру и ее мужа. Те скончались на месте от полученных ран.

Напавшего на родственников орловца удалось задержать. Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

- В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотофакт: в Орле сильный ветер повалил дерево на припаркованные машины
За выходные орловские спасатели потушили 15 пожаров
Жителя пригорода Орла поймали на хранении марихуаны
В Орловской области активизировались зараженные клещи
Зампредом Правительства Орловской области по развитию АПК назначен Сергей Борзенков
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
Двойным убийством закончилось застолье в орловской деревне
Орловцев приглашают поучаствовать в сетевой акции «Подвиг села»
Парень и девушка пострадали в аварии на трассе под Орлом
В Орловской области выберут лучших знатоков русской словесности
После ночной перепалки на улице орловец остался без дорогого телефона
Ушла из жизни орловский краевед, заслуженный работник культуры Нина Кирилловская
В Орле юный лихач на "Мазде" учинил ДТП с пострадавшим
В Орловской области выбрали семьи года-2020
Грядущая неделя в Орле выдастся холодной и дождливой
В орловском правительстве рассказали как продвигается ремонт мост Дружбы
Несовершеннолетние девушки осквернили памятник Тургеневу в Орловской области