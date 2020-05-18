Двойным убийством закончилось застолье в орловской деревне

18 Май 2020 2020-05-18T12:38:15+03:00

50-летнего селянина задержали по подозрению в убийстве собственной сестры и ее мужа

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Кровавая трагедия разыгралась в орловской деревне на минувших выходных. 50-летнего жителя Верховского района задержали по подозрению в убийстве собственной сестры и ее супруга.

Все случилось в деревне Сухотиновка в воскресенье, 17 мая. Компания выпивала и, как это нередко бывает, разгоряченные спиртным участники "банкета" стали ссориться. Хозяин дома решил отстаивать свою точку зрения радикально: схватился за нож. Он ударил им сестру и ее мужа. Те скончались на месте от полученных ран.

Напавшего на родственников орловца удалось задержать. Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

- В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU