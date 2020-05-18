2020-05-18T11:49:07+03:00
Общество

Орловцев приглашают поучаствовать в сетевой акции «Подвиг села»

Каждый желающий может рассказать в соцсетях, как его родные восстанавливали хозяйство в деревнях после Великой Отечественной войны
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают поучаствовать в сетевой акции «Подвиг села»Орловцев приглашают поучаствовать в сетевой акции «Подвиг села»Фото: Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают поучаствовать во Всероссийской сетевой акции «Подвиг села». Каждый желающий может рассказать, как его родные жили в орловских селах в годы войны и как восстанавливали хозяйство в деревнях после Победы.

Для того, чтобы поддержать акцию нужно разместить в соцсетях посты о своих родственника-тружениках села, которые обеспечивали фронт продовольствие и поднимали разрушенные колхозы. Записи предлагают дополнить фотографиями и хэштегами #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ.

Самые интересные публикации войдут в экспозицию фотовыставки, которую затем презентуют в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Подробная информация можно уточнить на официальном сайте Российского союза сельской молодежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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