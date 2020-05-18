2020-05-18T11:17:55+03:00
Происшествия

Парень и девушка пострадали в аварии на трассе под Орлом

Молодой водитель не уступил дорогу встречной машине на повороте
Наталья Меркулова
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Парень и девушка пострадали в аварии на трассе под Орлом. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиПарень и девушка пострадали в аварии на трассе под Орлом. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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В субботу, 16 мая, в районе 8 км автодороги «Москва-Харьков-Никольское» произошло ДТП. Столкнулись две отечественные легковушки.

Происшествие случилось в 10 часов вечера. Как сообщили «КП» в региональной Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля ИЖ поворачивал налево и не уступил дорогу «ВАЗ-2114», который ехал во встречном направлении.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля ИЖ – 18-летняя девушка и 19-летний юноша получили телесные повреждения, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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