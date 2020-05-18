2020-05-18T10:52:24+03:00
Общество

В Орловской области выберут лучших знатоков русской словесности

Школьники могут проверить свои знания и проявить себя в конкурсе Института развития образования
Наталья Меркулова
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В Орловской области проходит дистанционный конкурс «Любители русской словесности»В Орловской области проходит дистанционный конкурс «Любители русской словесности»
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15 мая в Орловской области стартовал дистанционный региональный конкурс «Любители русской словесности». Проверить свои знания и проявить себя могут ученики 5-8 классов.

Конкурс проходит в два этапа – муниципальный (с 15 по 18 мая) и региональный (20 мая). В первом этапе конкурсантов выдвигают сами школы.

Для участия в региональном этапе конкурса в срок не позднее 19 мая необходимо направить заявку об участии на электронный адрес konkurs-slovesnosti@yandex.ru Института развития образования.

- 20 мая в 13.45 на электронный адрес участникам регионального этапа пришлют специальное задание. Через 15 минут нужно будет приступить к его выполнению. На работу отводится 1 час 30 минут. Выполненное задание нужно будет прислать на электронный адрес konkurs-slovesnosti@yandex.ru не позднее 16 часов 20 мая, - рассказали «КП» в Институте развития образования Орловской области.

Оценкой выполненных работ с 21 по 25 мая займется жюри. Победители получат памятные дипломы и грамоты.

Подробности о конкурсе можно уточнить по телефону(4862)55-08-83 или в официальной группе Института в соцсетях vk.com/oiro57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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