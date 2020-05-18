После ночной перепалки на улице орловец остался без дорогого телефона
Житель Мценского района возвращался ночью домой и поссорился со случайным прохожим. Парни потолкались, поскандалили и разошлись. Пропажа мобильника стоимостью более 10 тысяч рублей обнаружилась не сразу.
Сначала амчанин думал, что просто потерял телефон и не мог вспомнить, где и когда. Но затем все же решил написать заявление в полицию, где и выяснили – мобильник похитил от самый случайный прохожий. Им оказался 29-летний местный житель.
Как выяснилось, он заметил, что во время перепалки у парня выпал из кармана телефон и просто забрал его себе.
- Полицейские изъяли у амчанина похищенный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU