18 Май 2020 2020-05-18T10:16:31+03:00

Нина Максимовна скончалась на 89 году жизни

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Ушла из жизни орловский краевед, заслуженный работник культуры Нина Кирилловская. Нина Максимовна скончалась на 89 году жизни.

Нина Кирилловская - музеевед, литератор, краевед, общественный деятель. Свою жизнь она посвятила развитию музейного дела на Орловщине. Работала в Управлении культуры Орловской области, возглавляла орловские музеи - Тургенева и Краеведческий в разные годы. Нина Максимовна принимала прямое участие в открытии усадьбы Тургенева в Спасском-Лутовиново и дома-музея Лескова, воссоздании дома Грановского.

Автор большого числа статей, научных работ о жизни и творчестве писателей-орловцев, литературоведческих и краеведческих трудов.

Большое внимание она уделяла и общественной деятельности, обладала активной гражданской позицией. В разные годы избиралась депутатом Орловского городского совета, членом правления областного отделения общества "Знание".

Скончалась Нина Максимовна Кирилловская накануне, 17 мая. Осенью ей исполнилось бы 89 лет.

Редакция "Комсомольской правды в Орле" выражает соболезнования родным и близким Нины Максимовны.

ИСТОЧНИК KP.RU