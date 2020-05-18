2020-05-18T09:55:52+03:00
Происшествия

В Орле юный лихач на "Мазде" учинил ДТП с пострадавшим

Поворачивал налево и протаранил иномарку"Киа"
Ольга СУПОНЕВА
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Авария произошла субботним вечером в Советском районеАвария произошла субботним вечером в Советском районеФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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Вечером субботы, 16 мая, в центре Орла произошло ДТП с пострадавшим. Молодой водитель на "Мазде" неудачно повернул налево: протаранил легковую иномарку "Киа".

Авария случилась примерно в половине десятого в Советском районе города. 21-летний парень за рулем "Мазды" ехал по Октябрьской улице со стороны Красноармейской. На перекрестке Октябрьской и Пионерской, в районе сквера Гуртьева, он стал поворачивать налево и столкнулся с автомобилем "Киа Рио", за рулем которого был 42-летний водитель (машина ехала со стороны Красноармейской по Октябрьской улице в прямом направлении).

Женщина-пассажир "Киа" получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Женщина-пассажир "Киа" получила травмыФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

От удара "Киа" вылетела с проезжей части на тротуар, протаранив дорожное ограждение и дерево.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Киа" (33-летняя женщина), получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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