В Орле юный лихач на "Мазде" учинил ДТП с пострадавшим
Вечером субботы, 16 мая, в центре Орла произошло ДТП с пострадавшим. Молодой водитель на "Мазде" неудачно повернул налево: протаранил легковую иномарку "Киа".
Авария случилась примерно в половине десятого в Советском районе города. 21-летний парень за рулем "Мазды" ехал по Октябрьской улице со стороны Красноармейской. На перекрестке Октябрьской и Пионерской, в районе сквера Гуртьева, он стал поворачивать налево и столкнулся с автомобилем "Киа Рио", за рулем которого был 42-летний водитель (машина ехала со стороны Красноармейской по Октябрьской улице в прямом направлении).
Женщина-пассажир "Киа" получила травмыФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
От удара "Киа" вылетела с проезжей части на тротуар, протаранив дорожное ограждение и дерево.
- В результате ДТП пассажир автомобиля "Киа" (33-летняя женщина), получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»