2020-05-18T09:08:16+03:00
Общество

В Орловской области выбрали семьи года-2020

Самые активные представят регион на всероссийском уровне
Наталья Меркулова
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В Орловской области назвали семьи года-2020В Орловской области назвали семьи года-2020
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В Орловской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года - 2020» и назвали имена самых активных родителей и детей.

На Орловщине конкурс стартовал 1 апреля. В нем приняли участие 11 семей. Отбор был непростым – претенденты на победу должны были отвечать целому ряду критериев.

Так, для того, что представить свою семью в номинации «Многодетные», нужно иметь пять и более детей. Для молодых родителей обязателен возраст до 35 лет. Сельским жителям нужно было указать, какой вклад их семья внесла в развитие своих деревень, труд и, конечно, воспитание детей.

Оценивали конкурсантов по достижениям детей, успешности общего семейного дела, активному и здоровому образу жизни, спорту и участию в общественной жизни.

По итогам конкурсного отбора на всероссийском конкурсе в номинации «Многодетная семья» регион представит семья Юрия и Натальи Леляковых, воспитывающие пятерых детей (Орел).

В номинации «Сельская семья» победу одержала семья Сергея и Ольги Пашковых (Свердловский район). Они воспитывают троих детей. Первыми в номинации «Молодая семья» стала семья Сергея и Ирины Трофимовых из Залегощенского района. У них двое малышей.

- Конкурс «Семья года» проводится в регионе четвертый раз. Все победители принимали участие во Всероссийском этапе, который проходит в Москве. Наши семьи ежегодно становились лучшими в стране, - рассказали «КП» в Департаменте социальной защиты Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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