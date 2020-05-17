Грядущая неделя в Орле выдастся холодной и дождливой

17 Май 2020 2020-05-17T22:52:55+03:00

Предпоследняя неделя мая выдастся холодной и дождливой в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Низкие для мая температуры термометры покажут в ночное время

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Новая неделя мая в Орловской области выдастся достаточно холодной для мая месяца. Особенно низкими температурами она отметится в ночные часы.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 18 мая ночью +7, днем +14 градусов. Ветер западный 7 м/с, пасмурно, дождь. Давление 739 мм рт.ст.

Во вторник 19 числа снова пасмурно и дождливо. В темное время суток всего +2 градуса, днем воздух прогреется до +14. Ветер с запада, скорость 4 м/с. Давление 741 мм рт.ст.

В среду 20 мая облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Температура +7...+13 градусов, ветер не сменит направление, скорость его 8 м/c. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

Четверг 21 мая выдастся пасмурным и дождливым. В темное время суток термометры покажут всего +3 градуса, днем не больше +11. Давление 737 мм рт.ст., ветер западный 5 м/с.

В пятницу 22 числа +4..+11, вновь облачно и метеорологи обещают небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 6 м/с. Давление чуть повысится и составит 742 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, к будущим выходным потепления ждать не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU