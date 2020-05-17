В орловском правительстве рассказали как продвигается ремонт мост Дружбы

17 Май 2020 2020-05-17T10:32:32+03:00

Глава профильного департамента Денис Блохин: "Работы ведутся в соответствии с графиком"

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Глава Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин рассказал о ходе ремонте моста дружбы. Чиновник поделился снимками с объекта и заверил: работа идет по графику.

На данный момент здесь уложен бетонный выравнивающий слой мостового полотна, смонтированы карнизные блоки тротуаров, установлены фонарные столбы. На финальной стадции работа по гидроизоляции мостового полотна. Мостовики монтируют коммуникации, ведутся и другие работы.

Фотоснимками с моста поделился Денис Блохин, глава областного департамента строительства

- Завезены конструкции для барьерного ограждения и мачты освещения. На объекте работает более 60 человек, - рассказал Денис Анатольевич.

Напомним, график сдачи объекта постоянно смещался, власти не могли найти общий язык с прежним подрядчиком, в итоге контракт был расторгнут. Новый срок сдачи - 1 декабря 2020 года. Власти надеются, что удастся открыть движение в начале осени.

Фотоснимками с моста поделился Денис Блохин, глава областного департамента строительства

Мы следим за ходом ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU