2020-05-17T10:03:01+03:00
Происшествия

Несовершеннолетние девушки осквернили памятник Тургеневу в Орловской области

На монументе, расположенном в городе Мценске, появилась надпись краской "жизнь ворам"
Ольга СУПОНЕВА
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Скриншот из группы газеты "Мценский край" vk.com/mtsenskiykraiСкриншот из группы газеты "Мценский край" vk.com/mtsenskiykrai
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В Орловской области двоих несовершеннолетних девушек будут судить за вандализм. В городе Мценске они осквернили памятник Ивану Тургеневу, исписав его фразами из криминальной субкультуры.

Об инциденте рассказала районная газета "Мценский край". 15-летнюю и 17-летнюю девушек удалось задержать благодаря бдительности прохожих. На постамент памятника краской они нанесли надпись "жизнь ворам". Своих мотивов задержанные полицейским пояснить не смогли. Однако теперь тематика криминального мира может стать для подростков реальностью

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 214 УК Российской Федерации «Вандализм». За недостаточный контроль за поведением несовершеннолетних родители будут привлечены к административной ответственности, - прокомментировали ситуацию "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас Иван Сергеевич в полном порядке. Фото: пресс-служба Прокуратуры Орловской области

Сейчас Иван Сергеевич в полном порядке. Фото: пресс-служба Прокуратуры Орловской области

Накажут за произошедшее не только самих любительниц "граффити". Прокуратура области внесла представление в адрес главы администрации Мценского района, начальника территориального отдела полиции и учебных учреждений - в связи с упущениями в работе в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Надпись с памятника удалили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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