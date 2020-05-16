В Орловской области 32-летнюю женщину поймали на сбыте наркотиков

16 Май 2020 2020-05-16T10:38:56+03:00

Суда она будет дожидаться под стражей

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В Орловской области полицейские задержали 32-летнюю женщину за сбыт наркотиков. Жительница Мценского района оказалась причастна к торговле "синтетикой".

Как оказалось, за женщиной числится не один факт продажи запрещенных веществ. При этом в значительном размере. Торговлю та осуществляла из своего же дома. В момент досмотра при амчанке оперативники нашли два свертка, в которых также оказалась "синтетика".

- В отношении данной гражданки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 и частью 1 статьи 228 УК РФ. На данный момент фигурантка находится под стражей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU