В Орловской области 32-летнюю женщину поймали на сбыте наркотиков
В Орловской области полицейские задержали 32-летнюю женщину за сбыт наркотиков. Жительница Мценского района оказалась причастна к торговле "синтетикой".
Как оказалось, за женщиной числится не один факт продажи запрещенных веществ. При этом в значительном размере. Торговлю та осуществляла из своего же дома. В момент досмотра при амчанке оперативники нашли два свертка, в которых также оказалась "синтетика".
- В отношении данной гражданки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 и частью 1 статьи 228 УК РФ. На данный момент фигурантка находится под стражей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU