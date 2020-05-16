2020-05-16T10:20:27+03:00
Общество

В Орле продвигается ремонт дорог

В порядок в нынешнем сезоне приведут 11 улиц
Ольга СУПОНЕВА
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В этом сезоне в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рабочие дорожники приведут в порядок 11 улиц ОрлаВ этом сезоне в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рабочие дорожники приведут в порядок 11 улиц ОрлаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле продолжается ремонт дорог. Рабочим предстоит привести в порядок 11 улиц областного центра.

Как продвигается ремонт рассказали в пресс-службе городской администрации. Так, на Московском шоссе отфрезеровали покрытие и уложили выравнивающий слой, отремонтировали тротуары, установили бордюры. Осталось положить асфальт, установить дорожные знаки, нанести разметку. Речь идет об участке от улицы Рощинской до выезда из Орла.

В Южном переулке осталось уложить завершающий слой асфальта, установить бордюры, а далее рабочие приступят к ремонту тротуаров, обустройству парковок, установке ограждений.

На улице Розы Люксембург (участок между Комсомольской и Черкасской) завершается укладка выравнивающего слоя асфальта, рабочие устанавливают бордюры. На очереди - тротуары, газоны, разметка.

На Васильевской в настоящее время завершена подготовка.

На Автовокзальной почти завершено фрезерование и устройство выравнивающего слоя. Далее рабочие уложат асфальт и плитку на тротуарах, поставят бордюры, обстроят газоны, высадят деревья, нанесут разметку.

На улице 5 Августа на финальной стадии фрезерование. Впереди - ремонту межрельсового полотна, заездных карманов, тротуаров и так далее.

На Тульской на 90 % уложен выравнивающий слой. Далее рабочим предстоит уложить асфальт, отремонтировать тротуары, установить дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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