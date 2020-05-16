2020-05-16T10:00:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Для орловских медиков заработала горячая линия по вопросу стимулирующих выплат

Можно задать свои вопросы или пожаловаться на нарушение прав
Ольга СУПОНЕВА
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Можно задать свои вопросы или пожаловаться на нарушение правМожно задать свои вопросы или пожаловаться на нарушение правФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области заработала "горячая линия" по вопросу стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19. Ее организовал региональный Департамент здравоохранения.

Напомним, врачам и медперсоналу, работающим с больными коронавирусом пациентами, положены президентские выплаты. Как отметил глава облздрава Иван Залогин, средства на счета больниц перечислили.

Если же у тех, кто сейчас на передовой, есть какие-то вопросы, то можно позвонить в рабочие дни с 9.00 и до 18.00 по телефонам (4862) 43-31-45, (4862) 47-52-07.

- По телефонам также принимаются обращения медицинских работников, которые столкнулись с нарушением своих прав в обозначенном вопросе, - отмечает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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