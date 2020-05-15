2020-05-15T21:59:20+03:00
Происшествия

Мотоциклист пострадал в ДТП с двумя легковушками и грузовиком в Орле

Водителю двухколесного транспорта потребовалась помощь медиков
Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня вечером, 15 мая, в Орле произошло ДТП с участием мотоцикла, двух легковушек и грузовика. Один человек пострадал: помощь потребовалась водителю байка.

Все случилось на Московской улице, неподалеку от завода им. Медведева. Предварительную информацию об аварии корреспонденту "КП" сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Установлено, что 28-летняя женщина на "Хонде" протаранила мотоцикл "Ямаха", который ехал попутно впереди, управлял им 30-летний мужчина. После этого байк врезался в попутный автомобиль "Рено Логан", а затем влетел в фуру "ДАФ".

Судя по фотоснимкам с места аварии, мотоцикл оказался прямо под колесами грузовика. Однако, чудом, все обошлось без трагических последствий. Мотоциклиста увезли с места происшествия в больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь. Госпитализация байкеру не понадобилась.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Им еще предстоит детально восстановить картину аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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