Житель Ливен позвал в гости компанию и остался без 115 тысяч рублей
Для жителя города Ливны Орловской области посиделки с компанией закончили потерей сбережений. Одна из гостей обчистила банковскую карту мужчины, обналичив больше ста тысяч рублей.
Ливенец пришел в полицию с заявлением. Он рассказал, что накануне у него были гости, компания налегала на спиртное, при этом кто именно был у него дома - мужчина не помнил. Знал только, что с его карты пропало 115 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража" и взялись за розыск вора.
Как оказалось, 29-летняя женщина, которая гостила у ливенца в числе прочих, узнала пин-код от карты: сам владелец передавал его товарищам по бутылке, чтобы те совершили покупки. Этим она и воспользовалась.
- Злоумышленница попросила своего знакомого снять деньги, уверив его, что владелец разрешил ей забрать наличные. Впоследствии гражданка распорядилась суммой по своему усмотрению, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Теперь ей грозит ответственность перед законом. Дожидаться суда женщина будет под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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