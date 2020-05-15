Минометные мины и гранаты уничтожили спасатели-саперы в Орловской области

15 Май 2020 2020-05-15T16:03:27+03:00

Орловская земля по сей день хранит снаряды времен Великой Отечественной войны Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Орловские спасатели-саперы уничтожили несколько мин, гранат, и артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Опасные находки хранились в земле Болховского и Орловского районов.

Минометную мину нашли в деревне Нижняя Лужна накануне. Ее изъяли и уничтожили. А под Болховом "улов" был больше: обезврежены 11 артиллерийских снарядов разного калибра, одна минометная мина калибра 120 мм и еще 24 минометные мины калибра 50 мм, три гранаты, одна мина и одна тротиловая шашка.

В региональном МЧС орловцам напоминают: найденные снаряды времен войны до сих пор опасны. Если вы обнаружили боеприпас на своем участке, не трогайте его и позвоните спасателям по телефонам 01 или 101 с мобильного, либо в полицию - 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU