Грядущие выходные теплом жителей Орловской области не побалуют

15 Май 2020 2020-05-15T15:28:52+03:00

По-настоящему майского тепла пока что ждать не приходится Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ночное время всего +3...+5 градусов

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Грядущие выходные майским теплом жителей Орловской области не побалуют. По прогнозам синоптиков, в ночное время достаточно холодно, также ожидается кратковременный дождь.

В субботу 16 мая, по сообщению Росгидрометцентра, в темное время суток всего +3 градуса. Днем воздух разогреется до +16. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 4 м/c, давление 742 мм рт.ст.

В воскресенье 17 мая вновь облачность будет переменной, и вновь ожидается небольшой дождь. Ночью термометры покажут +5, днем до +16 градусов. Ветер западный 5 м\с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам метеорологов, по-настоящему майского тепла пока что ждать не приходится. Будущая неделя на Орловщине выдастся прохладной с низкими ночными температурами.

ИСТОЧНИК KP.RU