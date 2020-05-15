2020-05-15T15:28:52+03:00
Общество

Грядущие выходные теплом жителей Орловской области не побалуют

В ночное время всего +3...+5 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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По-настоящему майского тепла пока что ждать не приходитсяПо-настоящему майского тепла пока что ждать не приходитсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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Грядущие выходные майским теплом жителей Орловской области не побалуют. По прогнозам синоптиков, в ночное время достаточно холодно, также ожидается кратковременный дождь.

В субботу 16 мая, по сообщению Росгидрометцентра, в темное время суток всего +3 градуса. Днем воздух разогреется до +16. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 4 м/c, давление 742 мм рт.ст.

В воскресенье 17 мая вновь облачность будет переменной, и вновь ожидается небольшой дождь. Ночью термометры покажут +5, днем до +16 градусов. Ветер западный 5 м\с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам метеорологов, по-настоящему майского тепла пока что ждать не приходится. Будущая неделя на Орловщине выдастся прохладной с низкими ночными температурами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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