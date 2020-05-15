Грядущие выходные теплом жителей Орловской области не побалуют
Грядущие выходные майским теплом жителей Орловской области не побалуют. По прогнозам синоптиков, в ночное время достаточно холодно, также ожидается кратковременный дождь.
В субботу 16 мая, по сообщению Росгидрометцентра, в темное время суток всего +3 градуса. Днем воздух разогреется до +16. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 4 м/c, давление 742 мм рт.ст.
В воскресенье 17 мая вновь облачность будет переменной, и вновь ожидается небольшой дождь. Ночью термометры покажут +5, днем до +16 градусов. Ветер западный 5 м\с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
По предварительным прогнозам метеорологов, по-настоящему майского тепла пока что ждать не приходится. Будущая неделя на Орловщине выдастся прохладной с низкими ночными температурами.
ИСТОЧНИК KP.RU