"Ночь музеев-2020" в Орле пройдет онлайн

15 Май 2020 2020-05-15T14:28:42+03:00

Ночь музеев в этом году пройдет в формате онлайн Фото: Ольга СУПОНЕВА

Изменить размер текста: A A

"Ночь музеев-2020" в Орле пройдет в онлайн формате. 10 музеев областного центра подготовили программу к международной акции и приглашают орловцев 16 мая стать ее участниками.

Музей Тургенева представит программу "Музей Тургенева. Начало", в которую вошли исторические видеоролики и фотографии, рассказывающие о послевоенных годах, о том, как восстанавливалось учреждение.

Дом-музей Лескова расскажет о жизни писателя. В программе "У лесковской лампы" - видеоролики о его родных, интересные факты о творческой судьбе, борьбе с местными суевериями.

Дом Леонида Андреева приглашает к просмотру документального фильма о жизни писателя-орловца.

Музей Бунина расскажет о женщинах, которые вдохновляли писателя.

А музей Грановского покажет видеосюжет «Верный залог долгой любви».

Начало программы в каждом из литературных музеев - в 18.00.

Орловский краеведческий музей начнет программу в 14.00. Гостей ждут лекции, мастер-классы, онлайн-экспозиция.

Военно-исторический музей с 11.30. начнет рассказы о Великой Отечественной войне.

Дом-музей Русанова в 16.30 приглашает посмотреть документальный фильм, а далее посетителей ждут онлайн-истории о жизни путешественника.

Орловский музей изобразительных искусств с 9.00 и до 24.00 16 мая будет рассказывать через призму искусства о военных годах на Орловщине.

ИСТОЧНИК KP.RU