2020-05-15T12:23:02+03:00
Происшествия

Орловчанка попала под уголовное дело за фиктивную прописку иностранца

Как оказалось, делать фальшивую регистрацию для приезжих ей не в первой
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Орловчанка попала под уголовное дело за фиктивную прописку иностранца. Фальшивую регистрацию разоблачили полицейские и как оказалось, женщине уже не в первой нарушать закон подобным образом.

- Было установлено, что женщина осуществила постановку на учет иностранца. При этом она знала, что по адресу он проживать не будет. Гражданка не стала отрицать своей вины. Примечательно, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное противоправное деяние несколько лет назад, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. В полиции же напоминают, что за подобное нарушение закона может грозить либо солидный штраф, либо даже лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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