2020-05-15T11:52:47+03:00
Звезды

Орловский театр "Свободное пространство" закрывает сезон

Всех неравнодушных к магии сцены приглашают на онлайн-встречу с артистами 17 мая
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловский театр "Свободное пространство" на этой неделе завершает сезон 2019-2020. 17 мая артисты встретятся со зрителями онлайн.

Из-за коронавирусной инфекции в нынешнем году не состоялось несколько премьер, все они переносятся на будущий сезон. Это спектакли "Кармен. История Хосе", "Ночи Кабирии", "Маугли". Не состоялись и фестивали "Крылья Победы", а также "LUDI". По планам, они также пройдут уже в новом сезоне.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако за прошедшее время театр "Свободное пространство" успел подарить зрителям несколько ярких премьерных постановок. В их числе - волшебный спектакль "Сон в летнюю ночь", трогающая до глубины души постановка "А зори здесь тихие", пронзительная, ожившая на сцене история "Мой лунный серебряный мир", спектакль-бойкот "Чучело", сказка-конфитюр для юных театралов "Золушка".

В завершении сезона театр порадует зрителя живым общением с артистами, а также концертом-марафоном музыкальных номеров из текущего репертуара. Площадкой для прощальной встречи станет официальная группа театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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