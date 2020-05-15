2020-05-15T10:34:12+03:00
Происшествия

В столкновении двух отечественных легковушек в Ливнах пострадали два водителя

Дорогу не поделили "Лада Калина" и "Лада Гранта"
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Две "Лады" столкнулись на перекрестке, без пострадавших не обошлосьДве "Лады" столкнулись на перекрестке, без пострадавших не обошлосьФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
Изменить размер текста:

В городе Ливны Орловской области два водителя отечественных легковушек пострадали в ДТП. Их "Лады" столкнулись на перекрестке.

Авария произошла в начале шестого часа четверга, 14 мая. 54-автомобилистка на "Ладе Калине" ехала по улице Заливенской в сторону Елецкой районного центра. Водитель не учела, что дорога по которой она едет - второстепенная. На перекрестке она не уступила право проезда другой "Ладе", ехавшей по главной дороге. Машины столкнулись.

- В результате столкновения оба водителя автомобиля получили травмы, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области полицейские зарегистрировали 8 ДТП, 2 - с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В столкновении двух отечественных легковушек в Ливнах пострадали два водителя
В Орле продолжается дезинфекция жилых домов
Опушку Медведевского леса в Орле превратят в территорию спорта
Под Орлом легковушка протаранила забор частного дома
В Орле силовики разоблачили нарколабораторию
Два двора в Орле уже полностью отремонтировали
Орловец, вывесивший флаг со свастикой на День Победы, попал под арест
В Орле оправдали предпринимателей, торговавших цветами возле кладбищ во время пандемии
Иван Залогин: орловским медикам, борющимся с коронавирусом, перечислили президентские выплаты
На учетно-заградительных постах в Орловской области продолжают фиксировать водителей с температурой
Под Орлом 23-летний парень пытался переправить «запрещенку» в колонию на квадрокоптере
В Орловской области стартовал антинаркотический месячник
В Заводском районе Орла демонтируют незаконные гаражи
Орловчанка, продала клиентке несуществующую косметику за 10 тысяч рублей
На центральном рынке в Ливнах к работе вернулись 60 торговых павильонов
В День Победы орловцы высадили 75 яблонь во Мценском районе
Орловские поисковики установили памятный знак «Взрыв» в Ливнах
В Орловской области ночью сгорел гараж вместе с машиной
Орловец наварился на жителе Краснодара, продав тому воображаемых рыб
В Орле юноша на велосипеде сбил пожилого мужчину
Сбербанк продлевает срок действия карт
Молодой орловец обчистил чужую машину во дворе многоэтажки
В Орловской области ожидаются возвратные заморозки
В Орле переименуют парк у обелиска 400-летия образования города
Орловских врачей, борющихся с коронавирусом, представят к наградам
В Орловской области к условному сроку приговорили пьяного водителя, напавшего на журналиста
В Орловской области планируют увеличить коечный фонд в 4 раза
Орловец, сбросивший знакомого с 9 этажа, на 9 лет отправится в колонию
В Орловской области началась приемка пляжей к купальному сезону