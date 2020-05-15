В столкновении двух отечественных легковушек в Ливнах пострадали два водителя

15 Май 2020 2020-05-15T10:34:12+03:00

Две "Лады" столкнулись на перекрестке, без пострадавших не обошлось Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

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В городе Ливны Орловской области два водителя отечественных легковушек пострадали в ДТП. Их "Лады" столкнулись на перекрестке.

Авария произошла в начале шестого часа четверга, 14 мая. 54-автомобилистка на "Ладе Калине" ехала по улице Заливенской в сторону Елецкой районного центра. Водитель не учела, что дорога по которой она едет - второстепенная. На перекрестке она не уступила право проезда другой "Ладе", ехавшей по главной дороге. Машины столкнулись.

- В результате столкновения оба водителя автомобиля получили травмы, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области полицейские зарегистрировали 8 ДТП, 2 - с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU