В столкновении двух отечественных легковушек в Ливнах пострадали два водителя
В городе Ливны Орловской области два водителя отечественных легковушек пострадали в ДТП. Их "Лады" столкнулись на перекрестке.
Авария произошла в начале шестого часа четверга, 14 мая. 54-автомобилистка на "Ладе Калине" ехала по улице Заливенской в сторону Елецкой районного центра. Водитель не учела, что дорога по которой она едет - второстепенная. На перекрестке она не уступила право проезда другой "Ладе", ехавшей по главной дороге. Машины столкнулись.
- В результате столкновения оба водителя автомобиля получили травмы, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на дорогах области полицейские зарегистрировали 8 ДТП, 2 - с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU