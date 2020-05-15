В Орле продолжается дезинфекция жилых домов
В Орле продолжается дезинфекция жилых домов. Спасатели обработали специальными средствами постройки в Железнодорожном районе города.
Дома обрабатывают по заявка управляющих компанийФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Обработка ведется по заявкам управляющих компаний. Накануне сотрудники МЧС продезинфицировали дома на улицах 1-й, 2-й и 3-й Курских, Фомина, Бунина, Рельсовой и другим адресам. В списке еще около 80 домов, так что работа в ближайшие дни продолжится.
Обработка продолжитсяФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
- Для обработки сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части использовали спецтехнику и обеззараживающие средства. Так, специальным хлорсодержащим раствором были обработаны входные группы и места общего пользования многоквартирных домов, ручки входных дверей и перила, а также прилегающие территории, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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