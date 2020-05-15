2020-05-15T09:43:44+03:00
Спорт

Опушку Медведевского леса в Орле превратят в территорию спорта

Строительство физкультурного комплекса на улице Рощинской запланировано на 2021 год
Ольга СУПОНЕВА
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На опушке Медведевского леса построят физкультурный комплексНа опушке Медведевского леса построят физкультурный комплексФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Северном районе Орла, на опушке Медведевского леса, появится открытый спортивный комплекс. Строительство запланировано на 2021 год.

Речь идет об улице Рощинской. Здесь, в лесном массиве, проходят спортивные соревнования - "Лыжня России" и "Российский азимут". По планам, место превратится в территорию спорта для всех - в проекте возведение стадиона с дорожками для бега, баскетбольной площадкиу, хоккейного корта, площадки для скейтбординга, установка оборудования для занятий ворк-аутом, тренажеры. Также должно появиться административное здание с раздевалками.

- Общая площадь спортивного объекта составит 12,4 тысяч квадратных метров. Планируемый объем бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, в том числе на подготовку проектно-сметной документации, составляет 41,9 млн рублей. В 2020 году планируется выделить из областного бюджета 3,5 млн рублей на проектно-сметную документацию. В 2021 году из федерального бюджета ожидается поступление более 38 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составит 384 тысячи рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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