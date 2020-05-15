Под Орлом легковушка протаранила забор частного дома

15 Май 2020 2020-05-15T09:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Орлом водитель на легковой иномарке протаранил забор частного дома. Есть пострадавшие.

Авария случилась накануне, 14 мая, в деревне Образцово Орловского района. Время было ближе к двенадцати ночи, 31-летний мужчина на "Опель" ехал по Нежинской улице, со стороны Садовой.

- В районе д.1а/2 по ул.Неженская произошел наезд на препятствие забор. В результате ДТП пассажир автомобиля "Опель" женщина 32 лет получила травмы, не госпитализирована, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU