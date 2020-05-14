2020-05-14T17:02:22+03:00
Происшествия

В Орле силовики разоблачили нарколабораторию

Четверо наркодельцов, варивших амфетамин, задержаны [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ России по Орловской областиФото: предоставлено пресс-службой УФСБ России по Орловской области
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В Орле силовики разоблачили подпольную лабораторию по производству наркотиков. Организаторы задержаны.

Мужчины (все - граждане РФ) были задержаны с поличным. В лаборатории они изготоваливали психотропные вещества. При обыске был изъят пакет с уже готовым амфетамином, химическое оборудование, ингридиенты, необходимые для приготовления запрещенного вещества.

В лаборатории силовики изъяли сам наркотик и все необходимое для его изготовления. Фото: пресс-служба регионального УФСБ

В лаборатории силовики изъяли сам наркотик и все необходимое для его изготовления. Фото: пресс-служба регионального УФСБ

- Следственным отделением УФСБ России по Орловской области в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Судьбу организаторов наркобизнеса решит суд.

Силовики накрыли нарколабораторию в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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