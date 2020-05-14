В Орле силовики разоблачили нарколабораторию

14 Май 2020 2020-05-14T17:02:22+03:00

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В Орле силовики разоблачили подпольную лабораторию по производству наркотиков. Организаторы задержаны.

Мужчины (все - граждане РФ) были задержаны с поличным. В лаборатории они изготоваливали психотропные вещества. При обыске был изъят пакет с уже готовым амфетамином, химическое оборудование, ингридиенты, необходимые для приготовления запрещенного вещества.

В лаборатории силовики изъяли сам наркотик и все необходимое для его изготовления. Фото: пресс-служба регионального УФСБ

- Следственным отделением УФСБ России по Орловской области в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Судьбу организаторов наркобизнеса решит суд.

Силовики накрыли нарколабораторию в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU