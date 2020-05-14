2020-05-14T16:17:26+03:00
Общество

Два двора в Орле уже полностью отремонтировали

Еще на девять дворовых территория работа находится в завершающей стадии
Наталья Меркулова
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Два двора в Орле уже полностью отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации ОрлаДва двора в Орле уже полностью отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации Орла
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Две дворовые территории в Орле уже готовы к приемке. Возле дома №52 на улице Планерной и №4 на Старо-Московской улице уже полностью уложили асфальт. Строители убирают мусор и вывозят свою спецтехнику.

Приемку работ на основании заключения независимой лаборатории проведет КУ ОО «Орелгосзаказчик». Пока пришли результаты пробы асфальта на Планерной – они соответствуют ГОСТ. Итоги исследования по Старо-Старомосковской ожидают 15 мая.

Кроме того, подходят к концу работы в еще 9 дворах - набережной Дубровинского (дом 88). переулке Комсомольском (дом 24), улице Комсомольской (дома 137, 139 и 279), улицам Спивака (16а и 18а), Игнатова (35) и Матвеева (33).

- На сегодняшний день из 67 дворовых территорий, подлежащих ремонту в рамках муниципальной программы, в работе находятся 30 объектов. К ремонту еще двух дворов на Московском шоссе, 163а и улице Планерной, 75 только приступили. После окончания ремонта этих территорий, подрядчики приступят к благоустройству остальных 37 объектов, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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