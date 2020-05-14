14 Май 2020 2020-05-14T15:44:30+03:00

Орловец, вывесивший флаг со свастикой на День Победы, попал под арест Фото: Архив "КП"

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Новость о том, что орловский пенсионер вывесил на стене своего дома нацистский флаг со свастикой (запрещена Нюрнбергским трибуналом) на День Победы быстро облетела соцсети и вызвала множество гневных комментариев. Как оказалось, мужчина сделал это по глупости.

Орловец полностью признал свою вину и рассказал, что националистических взглядов не придерживается, просто он хотел так выразить свое отношению к тому, как сейчас празднуют День Победы. По его мнению, чествование ныне живущих ветеранов игнорирует заслуги погибших в годы войны.

- Судом признал орловца виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, флаг с националистической символикой – конфискован, - рассказали «КП» в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU