2020-05-14T15:18:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле оправдали предпринимателей, торговавших цветами возле кладбищ во время пандемии

Им грозил штраф и запрет на работу, однако суд не нашел в их действиях вины
Наталья Меркулова
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В Орле оправдали предпринимателей, торговавших цветами возле кладбищ во время пандемииВ Орле оправдали предпринимателей, торговавших цветами возле кладбищ во время пандемииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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6 мая Заводским районным судом Орла рассмотрел два материала о нарушении режима, связанного с угрозой коронавирусной инфекции. Предпринимателей обвинили в том, что они торговали цветами и ритуальными принадлежностями возле Лужковского и Крестительского кладбищ.

В конце апреля специалисты регионального Роспотребнадзора проводили мониторинг соблюдения ограничительных мер и составили на предпринимателей протоколы об административном правонарушении. Напомним, такое нарушение может грозить не только крупным штрафом, но запретом на работу на 60 дней (ранее так уже наказали предпринимателей торговавших возле Троицкого кладбища).

Индивидуальные предприниматели свою вину не признали и рассказали в суде, что у них имелось разрешение от Департамента экономического развития на работу. Однако Роспотребнадзор с этим не согласился, пояснив – их деятельность не относится к разрешенной в период борьбы с короновирусом.

- Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела и прекратил судебное производство в отношении предпринимателей в связи с отсутствием состава административного правонарушения. ИП в установленном порядке обратились с заявлениями о разрешении на работу и уведомили о ее начале. Доказательств, бесспорно свидетельствующих о виновности предпринимателей суду не представлено, - рассказали «КП» в пресс-службе Заводского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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