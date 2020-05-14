Орловским медикам, борющимся с коронавирусом, перечислили президентские выплаты
Сегодня, 14 мая, во время онлайн-брифинга с журналистами руководитель Департамента здравоохранения рассказал о поддержке медиков, которые сейчас борются с коронавирусом в Орловской области.
По данным озвученным Иваном Залогиным, медицинские работники уже получили президентские выплаты за апрель. Это 80 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч для среднего медперсонала и врачей скорой помощи. Младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам и водителям машин скорой помощи - 25 тысяч рублей.
- Первые выплаты прошли 8 мая, - уточнил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.
Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков также пообещал, что медики, работающие сейчас на передовой, получат благодарности на региональном уровне, а часть могут быть удостоены и государственных наград. Соответствующую информацию уже собирают.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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