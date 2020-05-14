2020-05-14T14:05:45+03:00
Коронавирус Covid-19

На учетно-заградительных постов в Орловской области продолжают фиксировать водителей с температурой

Иван Залогин: «Нашим опытом по организации постов интересуются и в других региона»
Наталья Меркулова
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Иван Залогин: «Нашим опытом по организации постов интересуются и в других региона». Фото пресс-службы губернатора Орловской областиИван Залогин: «Нашим опытом по организации постов интересуются и в других региона». Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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Сегодня, 14 мая, во время онлайн-брифинга с журналистами руководитель Департамента здравоохранения рассказал о работе учетно-заградительных постов на границах Орловской области.

Напомним, посты работают уже почти два месяца. Пять постов с передвижными ФАПами находятся в Болховском, Мценском, Ливенском, Троснянском и Хотынецком районах. На каждом из них посменно находится по 4 сотрудника полиции, а также росгвардейцами. Дополнительные дежурства организованы на автовокзале города Орла.

- За время работы учетно-заградительных постов на границах области проверены десятки тысяч человек. За сутки в среднем на постах фиксируют от 10 до 20 человек с повышенной температурой, сведения о них сразу передаются в больницы по месту жительства, - пояснил Иван Залогин.

Кроме того, руководитель Департамента здравоохранения рассказал, что опытом работы Орловской области по организации постов интересовались и другие регионы, некоторые использовали его и у себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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