14 Май 2020 2020-05-14T13:42:54+03:00

Под Орлом 23-летний парень пытался переправить «запрещенку» в колонию на квадрокоптере. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

Изменить размер текста: A A

В среду, 13 мая, сотрудники Исправительной колонии №5 и регионального УФСБ России с помощью полученной оперативной информацией задержали 23-летнего парня, который пытался переправить за колючую проволоку мобильники, зарядные устройства и USB-провода.

Для осуществления своего незаконного замысла молодой человек решил воспользоваться квадрокоптером. Разделил «запрещенку» на четыре свертка, обмотал пленкой и прикрепил к беспилотнику. Во время исполнения намеченного плана его и задержали.

В свертках были обнаружены 8 телефонов, 5 зарядок и 6 USB-проводов.

- В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ (Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания), - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Кроме того, материалы для принятия решения о привлечении к ответственности по статье 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства) направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU