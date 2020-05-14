2020-05-14T13:04:52+03:00
Общество

В Орловской области стартовал антинаркотический месячник

Жителей региона призывают анонимно поделиться информацией о торговле наркотиками
Наталья Меркулова
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Жителей Орловской области призывают анонимно поделиться информацией о торговле наркотикамиЖителей Орловской области призывают анонимно поделиться информацией о торговле наркотикамиФото: Архив "КП"
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В Орловской области стартовал антинаркотический месячник. Жителей региона призывают анонимно поделиться информацией о торговле наркотиками, а также проконсультироваться, если в семье есть зависимый человек.

Анонимно сообщить о том, что где-то торгуют наркотиками можно по телефону доверия (4862) 41-38-56 или поделиться информацией в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по телефону (4862) 43-22-12.

Тем, кому нужна консультация по вопросам лечения и реабилитации людей зависимых от наркотиков действует телефон Орловского наркологического диспансера (4862) 77-07-03. Пообщаться с психологом и рассказать о своей беде можно психологами по телефону доверия (4862) 44-52-55.

- Антинаркотический месячник традиционно проводится в целях привлечения внимания общества к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике зависимости от них, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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