В Заводском районе Орла демонтируют незаконные гаражи
В Орле демонтируют самовольно установленные гаражи на улице Автовокзальной в Заводском районе города. Работы будут вестись возле дома №75.
До 23 апреля собственникам самостроя самим убрать с придомовой территории свои гаражи. Если они этого не сделают, то их демонтируют в принудительном порядке, а имущество опишут и отправят на хранение (30 дней до востребования) на Спецавтобазу по санитарной очистке города.
- Порядок демонтажа регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», - пояснили «КП» в пресс-службе городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU