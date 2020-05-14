2020-05-14T12:31:51+03:00
Общество

В Заводском районе Орла демонтируют незаконные гаражи

Горадминистрация планирует очистить территорию от самовольных построек возле одного из домов на Автовокзальной улице
Наталья Меркулова
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В Заводском районе Орла демонтируют незаконные гаражи. Скриншот с Яндекс.КартыВ Заводском районе Орла демонтируют незаконные гаражи. Скриншот с Яндекс.Карты
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В Орле демонтируют самовольно установленные гаражи на улице Автовокзальной в Заводском районе города. Работы будут вестись возле дома №75.

До 23 апреля собственникам самостроя самим убрать с придомовой территории свои гаражи. Если они этого не сделают, то их демонтируют в принудительном порядке, а имущество опишут и отправят на хранение (30 дней до востребования) на Спецавтобазу по санитарной очистке города.

- Порядок демонтажа регламентирован постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», - пояснили «КП» в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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