2020-05-14T12:11:59+03:00
Общество

Орловчанка, продала клиентке несуществующую косметику за 10 тысяч рублей

Вместо элитной косметики покупательница получила посылку с «просрочкой»
Наталья Меркулова
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Орловчанка, продала клиентке несуществующую косметику за 10 тысяч рублейОрловчанка, продала клиентке несуществующую косметику за 10 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» против 31-летней жительницы областного центра, попавшейся на торговле несуществующими товарами через интернет.

Все началось с того, что дама разместила в соцсетях объявление о продажи косметики. Этим предложением заинтересовалась из пользовательниц соцсетей. Она решила купить элитную косметику и сделала заказ на 10 тысяч рублей.

Орловчанка перевела деньга, а когда ей пришла долгожданная посылка – была в шоке. Вместо ее заказа в коробке оказалась «просрочка» и товар худшего качества и меньшей стоимостью. Девушка попыталась дозвониться продавцу, но та уже заблокировала ее номер. В итоге обманутая покупательница пошла писать заявление в полицию.

- Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Орлу установили личность и местонахождение злоумышленницы. Женщина уже созналась совершенном преступлении. В настоящее время ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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