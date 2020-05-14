На центральном рынке в Ливнах к работе вернулись 60 торговых павильонов

14 Май 2020 2020-05-14T11:41:22+03:00

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С 13 мая в городе Ливны частично заработал Центральный рынок, вокруг которого 27 апреля едва не разгорелся скандал. Тогда местные предприниматели начали собирать подписи для открытого коллективного письма к руководству районного центра.

Недовольные люди жаловались на то, что их решили единственного источника заработка и просили открыть рынок МУТП «Ливенское» для торговли. Пришлось даже организовывать встречу предпринимателей и администрацией Ливен.

Теперь, согласно указу №215, подписанному губернатором Андреем Клычковым 8 мая, ливенские предприниматели (как и в других районах, кроме Болхова, Болховского района и Мценска) могут вернуться к работе. Это касается тех, кто занимается розничной торговлей продуктами питания, оптикой, автозапчастями, товарами для животных, семенами, саженцами и другими товарами для сада и огорода на рынках и ярмарках.

К работе на Центральном рынке уже приступили около 60 торговых павильонов.

- При этом идет строгое соблюдение санитарно-эпидемических правил: на входе измерение температуры тела работников и посетителей, обработка рук антисептиком, социальная дистанция и ношение масок. О правилах регулярно напоминают с помощью громкоговорителя, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города Ливны.

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ИСТОЧНИК KP.RU