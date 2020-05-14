В День Победы орловцы высадили 75 яблонь во Мценском районе
В День Победы амчане приняли участие во всероссийской акции «Сады Памяти». 75 яблонь украсили реконструированное братское захоронение в деревне Глазуново Мценского района.
Накануне праздника, 8 мая, свой Сад памяти появился и в самом Мценске. Здесь волонтеры и жители города посадили деревья возле мемориального комплекса «Катюша».
- «Сад памяти» — это новая жизнь, это движение вперед, это память о погибших, это долг перед ветеранами, – говорит Владимир Лилев, руководитель отделения ВОД «Волонтеры Победы» города Мценск.
Напомним, Сады памяти до этого появились уже в Орле и Ливнах, а также шести районах области Троснянском, Урицком (мемориал «Убитая деревня), Малоархангельском, Залегощенском и Орловском районах.
Поучаствовать в акции может любой желающий. Для этого нужно посадить дерево на собственном участке, разместить фото в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома и внести данные на интерактивной карте сайта садпамяти2020.рф.
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ИСТОЧНИК KP.RU