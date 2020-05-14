2020-05-14T10:59:07+03:00
Общество

Орловские поисковики установили памятный знак «Взрыв» в Ливнах

Монумент изготовили из осколков снарядов, разорвавшихся в Великую Отечественную войну
Наталья Меркулова
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Орловские поисковики установили памятный знак «Взрыв» в Ливнах. Фото: администрация города ЛивныОрловские поисковики установили памятный знак «Взрыв» в Ливнах. Фото: администрация города Ливны
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Еще в конце апреля на улице Воронежская в городе Ливны появился необычный памятник Великой Отечественной войне. Авторы назвали его «Взрыв».

Монумент установили возле братского захоронения. Его особенность в том, что все детали для изготовления памятника были найдены на территории Ливен бойцами поискового отряда «Подвиг». Постамент изготовили из осколков снарядов, мин и покореженного железа времен Великой Отечественной войны - это 150 фрагментов общей массой более тонны.

- Композиция по своей форме напоминает взрыв, отсюда и название памятника, центральное место в ней занимает латунная артиллерийская гильза, символизирующая Вечный огонь, и в дни траурных событий она станет лампадой, которая будет зажигаться в память о погибших в Великой Отечественной войне, - рассказывает Вячеслав Леонов, руководитель ПО «Подвиг».

Основные работы по установке памятного знака уже завершены. Его официальное и торжественное открытие состоится после окончания режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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