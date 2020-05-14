В Орловской области ночью сгорел гараж вместе с машиной

14 Май 2020 2020-05-14T10:16:19+03:00

В Орловской области ночью 13 мая сгорел гараж вместе с машиной Фото: Архив "КП"

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В среду, 13 мая, в поселке Жареный Малоархангельского района полыхал пожар. Огонь охватил гараж и машину одного из местных жителей.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» почти в полдвенадцатого ночи. На место выехали сотрудники СПЧ.

- В результате пожара гараж полностью выгорел на площади 20 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля. Находившийся внутри гаража автомобиль ВАЗ-21099 и стоящая рядом хозпостройка тоже сгорели. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU