В Орловской области ночью сгорел гараж вместе с машиной
В среду, 13 мая, в поселке Жареный Малоархангельского района полыхал пожар. Огонь охватил гараж и машину одного из местных жителей.
Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» почти в полдвенадцатого ночи. На место выехали сотрудники СПЧ.
- В результате пожара гараж полностью выгорел на площади 20 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля. Находившийся внутри гаража автомобиль ВАЗ-21099 и стоящая рядом хозпостройка тоже сгорели. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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