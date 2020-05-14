2020-05-14T10:04:07+03:00
Происшествия

Орловец наварился на жителе Краснодара, продав тому воображаемых рыб

Мужчина выманил деньги мошенническим путем, воспользовавшись сайтом рекламных объявлений
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Орловец наварился на жителе Краснодара, продав тому воображаемых аквариумных рыб. Мужчина выманил 30 тысяч рублей у покупателя из другого региона, воспользовавшись сайтом рекламных объявлений.

Обман раскрыли орловские полицейские. Как выяснилось, тридцатилетний житель Орла разместил в интернете объявление о продаже аквариумных рыб - сомов. Вскоре ему позвонил покупатель, мужчины договорились о сделке. Любитель водных питомцев перевел деньги на указанные счета, да только своих рыб так и не получил. При этом заявление в полицию писать не стал.

- Орловские полицейские связались с потерпевшим. Узнав, что личность злоумышленника установлена, гражданин написал заявление. Следственным отделом УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". При этом ранее мужчина уже стал фигурантом других подобных дел: он выманил у покупателей подобным способом 42 и 38 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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