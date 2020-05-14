В Орле юноша на велосипеде сбил пожилого мужчину
В Орле юноша на велосипеде сбил пожилого мужчину на тротуаре. Пенсионера пришлось госпитализировать в отделение травматологии.
Происшествие случилось накануне,13 мая, на Карачевском шоссе. В начале первого часа дня 16-летний парень ехал здесь на двухколесном транспорте со стороны улицы Гоголя. В районе 34-го дома он протаранил 74-летнего пешехода, который по тротуару попутно мчащемуся любителю двухколесного транспорта.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и с места ДТП доставлен в БСМП им. Семашко, госпитализирован в отделение травматологии, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки госавтоинспекторы зафиксировали 9 ДТП на дорогах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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