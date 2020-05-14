2020-05-14T09:30:26+03:00
Происшествия

В Орле юноша на велосипеде сбил пожилого мужчину

Пенсионера пришлось госпитализировать в отделение травматологии
Ольга СУПОНЕВА
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Велосипедист протаранил пенсионера на тротуареВелосипедист протаранил пенсионера на тротуареФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В Орле юноша на велосипеде сбил пожилого мужчину на тротуаре. Пенсионера пришлось госпитализировать в отделение травматологии.

Происшествие случилось накануне,13 мая, на Карачевском шоссе. В начале первого часа дня 16-летний парень ехал здесь на двухколесном транспорте со стороны улицы Гоголя. В районе 34-го дома он протаранил 74-летнего пешехода, который по тротуару попутно мчащемуся любителю двухколесного транспорта.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и с места ДТП доставлен в БСМП им. Семашко, госпитализирован в отделение травматологии, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки госавтоинспекторы зафиксировали 9 ДТП на дорогах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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