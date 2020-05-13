2020-05-13T17:06:56+03:00
Происшествия

Молодой орловец обчистил чужую машину во дворе многоэтажки

Разбил стекло, украл магнитолу и аккумулятор
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Орловец оставил машину во дворе многоэтажки, не ожидая бедыОрловец оставил машину во дворе многоэтажки, не ожидая бедыФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

У жителя Орла обчистили автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажного дома. Инцидент произошел в Советском районе города: вор разбил стекло и унес магнитолу с аккумулятором.

В полицию с заявлением о краже пришел владелец машины. Он рассказал о своей беде, материальный ущерб составил больше 4 тысяч рублей. Полицейские взялись за розыск любителя поживиться чужим.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей. В ходе проведения необходимых мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, оперативники установили, что к хищению причастен орловец 1999 года рождения. Полицейские изъяли часть похищенного, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На парня завели уголовное дело по статье "Кража". Согласно Уголовному Кодексу, ему может грозить колония.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой орловец обчистил чужую машину во дворе многоэтажки
В Орловской области ожидаются возвратные заморозки
В Орле переименуют парк у обелиска 400-летия образования города
Орловских врачей, борющихся с коронавирусом, представят к наградам
В Орловской области к условному сроку приговорили пьяного водителя, напавшего на журналиста
В Орловской области планируют увеличить коечный фонд в 4 раза
Орловец, сбросивший знакомого с 9 этажа, на 9 лет отправится в колонию
В Орловской области началась приемка пляжей к купальному сезону
Орловец снимал деньги в банкомате, а забрал их случайный прохожий
Орловские пожарные спасали от огня дачные дома в Ливнах
В Орле началась сезонная борьба с минирующей молью на каштанах
Скончался орловский художник Владимир Блинов
В пригороде Орла дама на "Митсубиши" протаранила забор
В Орле назвали лучший проект развития Парка Победы и Дворянского гнезда
В Орле на 15 тысяч рублей оштрафовали нарушителя режима самоизоляции
Молодому ливенцу грозит колония за хранение наркотиков
С начала года около 300 клиентов Сбербанка из Орловской области начали копить при помощи страхования
В Орле уборка снега грозит обернуться уголовным делом
В Орле заблокировали сайт по продаже дипломов об образовании
В Орловской области прогнозирую ветер с порывали до 20 м/с
В Орловской области растет число излечившихся от коронавируса
В Орле молодой грабитель отнял у прохожего беспроводные наушники
Водитель внедорожника погиб в ДТП под Орлом
В Орловской области 1280 детей-сирот стоят в очереди на получение жилья
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Орловской области в 2020 году
Где и в каких районах Орла работают дежурные группы для дошколят
В Орловской области стартовала весенняя призывная кампания
Волонтеры привели в порядок дворы орловских ветеранов