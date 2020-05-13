Молодой орловец обчистил чужую машину во дворе многоэтажки

13 Май 2020 2020-05-13T17:06:56+03:00

Орловец оставил машину во дворе многоэтажки, не ожидая беды Фото: Ольга СУПОНЕВА

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У жителя Орла обчистили автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажного дома. Инцидент произошел в Советском районе города: вор разбил стекло и унес магнитолу с аккумулятором.

В полицию с заявлением о краже пришел владелец машины. Он рассказал о своей беде, материальный ущерб составил больше 4 тысяч рублей. Полицейские взялись за розыск любителя поживиться чужим.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей. В ходе проведения необходимых мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, оперативники установили, что к хищению причастен орловец 1999 года рождения. Полицейские изъяли часть похищенного, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На парня завели уголовное дело по статье "Кража". Согласно Уголовному Кодексу, ему может грозить колония.

ИСТОЧНИК KP.RU