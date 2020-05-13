13 Май 2020 2020-05-13T16:18:10+03:00

Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, 14 мая опустятся до -2 градусов

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В Орловской области ожидаются возвратные заморозки. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, 14 мая уйдут в минусовые значения.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром четверга 14 мая ожидается мороз до -2 градусов.

- При возникновении аварийных ситуаций и происшествий немедленно обращайтесь в Главное управление МЧС России по Орловской области по телефонам 8 (4862) 44-98-60, 43-09-45, 43-37-36, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по номерам 8 (4862) 43-22-12, 43-37-35, - напоминают телефоны экстренных служб городские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU