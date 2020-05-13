2020-05-13T15:52:46+03:00
Общество

В Орле переименуют парк у обелиска 400-летия образования города

Жителям областного центра предлагают самим придумать название и поделиться им с управлением градостроительства
Наталья Меркулова
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В Орле переименуют парк у обелиска 400-летия образования городаВ Орле переименуют парк у обелиска 400-летия образования городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле планируют дать новое название для парка у обелиска 400-летия образования города. Свои идеи по этому поводу предлагают высказать сами жителям областного центра.

Как стало известно, с такой инициативой выступила комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства.

Сбор вариант названия для парка продлится до 24 мая (включительно). Желающие поделиться своим вариантом должны прислать его на электронную почту управления градостроительства администрации города Орла uaig-orel2008@yandex.ru. В теме письма нужно указать «Наименование парка».

Свои варианты также можно оставить на официальных страницах администрации города Орла в социальных сетях Facebook, Instagram и «Вконтакте».

- Все поступившие предложения будут рассмотрены и учтены при принятии окончательного решения, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города.

Напомним, это не первый общественный опрос жителей о присвоении общественным территориям новых названий. В 2018 году орловцам предложили придумать название для сквера напротив бывшего магазина «1000 и одна мелочь» на улице Матвеева (недалеко от больницы им. Семашко).

Как сообщили «КП» жители близлежащий домов, они даже собрали более сотни подписей, чтобы сквер назвали в честь поэта Афанасия Фета. Свой выбор они объясняли тем, что в городе нет ни одной улицы его имени, только один проезд. Кроме того, рядом расположена библиотека им. Фета. Но это наименование не было принято и скверу присвоили имя Семашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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