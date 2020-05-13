Орловских врачей, борющихся с коронавирусом, представят к наградам
Сотни медицинских работников Орловской области продолжают оставаться на передовой борьбы с коронавирусом и спасать людям жизнь. На время пандемии уже больше десятка врачей, медсестер и санитаров сами пострадали от коварной болезни, но работа продолжается.
Андрей Клычков: "Оставаясь на передовой, они мужественно сражаются за жизнь и здоровье каждого пациента". Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Сегодня, 13 мая, губернатор Андрей Клычков сообщил, что врачей, борющихся с коронавирусом, представят к наградам.
Орловских врачей, борющихся с коронавирусом, представят к наградам. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
- Мы уже запросили у больниц данные докторов, которые участвуют в борьбе с covid-19. Часть из них отметим на региональном уровне, а часть будут представлены к государственным наградам, по этому вопросу мы уже работаем. Оставаясь на передовой, они достойно держат оборону, мужественно сражаются за жизнь и здоровье каждого, - подчеркнул глава региона.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Кроме того, Андрей Клычков поделился с жителями региона фотографиями, которые делают сами медики, работающие на передовой, и рассказал, что он получает сотни отзывов от пациентов, которые благодарят их за каждодневную помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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