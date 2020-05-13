13 Май 2020 2020-05-13T14:27:54+03:00

В Орловской области к условному сроку приговорили пьяного водителя, напавшего на журналиста Фото: Архив "КП"

Дебошир налетел на корреспондента, когда тот участвовал в съемках о рейде ГИБДД

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Жителя Залегощенского района, напавшего на корреспондента ГТРК «Орел», приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Дебошир налетел на журналиста, когда тот участвовал в съемках о рейде ГИБДД.

Инцидент произошел в январе 2019 года. Сотрудники ГИБДД остановили на дороге водителя. Как оказалось, он был пьян и полицейские начали оформлять документы о правонарушении, а журналист делал видеозапись. В этот момент нетрезвый орловец и напал на журналиста, причинив ему телесные повреждения.

- Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». – рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU