В Орловской области планируют увеличить коечный фонд в 4 раза

13 Май 2020 2020-05-13T14:07:18+03:00

Андрей Клычков: «Оценивая масштабы возможной эпидемии, мы должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации»

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Сегодня, 13 мая, на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19 в Орле вновь затронули вопрос увеличения коечного фонда.

На данный момент в эксплуатацию введено уже 456 коек в медицинских организациях Орла и области. Однако вскоре эту цифру планируют увеличить в 4 раза.

- Оценивая масштабы возможной эпидемии, мы должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации. Необходимо увеличить коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией в соответствии с рекомендуемым коечным фондом (1-2 койки на 1000 человек), - заявил губернатор Андрей Клычков.

Легкие формы и бессимптомные формы заболевания лечат под полным домашним карантином. Пациенты, которые не могут самоизолироваться или есть осложнения, отправляют в больницы. Напомним, по данным на 13 мая, в регионе 1207 заболевших за весь период пандемии, из них 294 излечились и вернулись к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU