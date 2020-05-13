Орловец, сбросивший знакомого с 9 этажа, на 9 лет отправится в колонию

13 Май 2020 2020-05-13T13:24:02+03:00

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В Орле вынесли окончательный приговор 36-летнему местному жителю, сбросившего знакомого с балкона 9 этажа. Мужчина пытался убедить следствие, что погибший сам решился на суицид.

Трагическое событие произошло в июле 2019 года в Северном районе Орла. Ранее местное издание «Орловский меридиан» сообщало, что погибший мужчина приехал из Донбасса, где участвовал в боевых действиях.

Из материалов следствия известно, что два новых знакомых вместе выпивали и между ними разгорелся конфликт. Тогда орловец ударил приятеля по лицу, а затем вытолкнул с балкона. Мужчина разбился насмерть.

- Следствием была проведена большая кропотливая работа по сбору доказательственной базы, которая позволила восстановить истинную картину преступления и получить неопровержимые доказательства вины осужденного. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил орловца к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU